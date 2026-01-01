Jeux de société en ligne Médiathèque Poligny

Jeux de société en ligne

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:30:00

fin : 2026-02-06 16:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Atelier numérique adulte

Tarot, échecs, dames…

Jeux de société en ligne sur l’application Bord Game Arena tarot, échecs, dames, coinche, blackjack…

Vous voulez jouer à un jeu de société que vous ne possédez pas ?

Venez à la médiathèque et jouez avec des personnes du monde entier ou entre amis grâce à l’application Board Game Arena

Animation ouverte aux personnes non inscrites à la médiathèque. Inscription conseillée. Public adulte. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de société en ligne

L’événement Jeux de société en ligne Poligny a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA