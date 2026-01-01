Jeux de société en ligne Médiathèque Poligny
Jeux de société en ligne Médiathèque Poligny vendredi 6 février 2026.
Jeux de société en ligne
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Début : 2026-02-06 14:30:00
fin : 2026-02-06 16:30:00
2026-02-06
Atelier numérique adulte
Tarot, échecs, dames…
Jeux de société en ligne sur l’application Bord Game Arena tarot, échecs, dames, coinche, blackjack…
Vous voulez jouer à un jeu de société que vous ne possédez pas ?
Venez à la médiathèque et jouez avec des personnes du monde entier ou entre amis grâce à l’application Board Game Arena
Animation ouverte aux personnes non inscrites à la médiathèque. Inscription conseillée. Public adulte. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
