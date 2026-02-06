Jeux de société entre parents et enfants Cadillac-sur-Garonne
Jeux de société entre parents et enfants Cadillac-sur-Garonne mercredi 18 février 2026.
Jeux de société entre parents et enfants
3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne Gironde
Venez jouer avec vos enfants à des jeux de société adaptés aux petits comme aux plus grands, de 6 à 99 ans à la bibliothèque municipale de Cadillac-sur-Garonne. .
3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 52 54 78 bibliocadillac@gmail.com
