Jeux de société entre parents et enfants Cadillac-sur-Garonne

Jeux de société entre parents et enfants

3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne Gironde

Venez jouer avec vos enfants à des jeux de société adaptés aux petits comme aux plus grands, de 6 à 99 ans à la bibliothèque municipale de Cadillac-sur-Garonne. .

3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 52 54 78 bibliocadillac@gmail.com

