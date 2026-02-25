Jeux de société et échecs OPEN CP

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Pour vous accompagnez, il y aura Créa+, Maxence et Zine.

À partir de 10 ans ouvert aux duos parents-enfants.

Pour vous accompagnez, il y aura Créa+, Maxence et Zine.

À partir de 10 ans ouvert aux duos parents-enfants. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To accompany you, there will be Créa+, Maxence and Zine.

From age 10 open to parent-child duos.

L’événement Jeux de société et échecs OPEN CP Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme