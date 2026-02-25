Jeux de société et échecs OPEN CP Roubaix
Jeux de société et échecs OPEN CP Roubaix dimanche 1 mars 2026.
Jeux de société et échecs OPEN CP
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Pour vous accompagnez, il y aura Créa+, Maxence et Zine.
À partir de 10 ans ouvert aux duos parents-enfants.
Pour vous accompagnez, il y aura Créa+, Maxence et Zine.
À partir de 10 ans ouvert aux duos parents-enfants. .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To accompany you, there will be Créa+, Maxence and Zine.
From age 10 open to parent-child duos.
L’événement Jeux de société et échecs OPEN CP Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme