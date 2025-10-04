Jeux de société et grands jeux en bois Salle polyvalente de Rebigue Rebigue

Jeux de société et grands jeux en bois Salle polyvalente de Rebigue Rebigue samedi 4 octobre 2025.

Jeux de société et grands jeux en bois Samedi 4 octobre, 15h00 Salle polyvalente de Rebigue Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de socété et les grands jeux en bois mis à disposition. Nos bibliothécaires vous apprendront les règles des jeux si besoin. Eclats de rire, tactiques, découvertes, il y en aura pour tous, pour tous les goûts et pour tous les âges. Nous vous attendons nombreux.

Salle polyvalente de Rebigue route de la place 31320 REBIGUE Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie https://mediatheques-coteauxconfluent.c3rb.org

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de socété et les grands jeux en bois mis à disposition. Nos bibliothécaires vous apprendront les règles des jeux si besoin. Eclats de rire, tactiques, il y en…

Médiathèque de Rebigue