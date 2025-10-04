Jeux de société et grands jeux en bois Salle polyvalente de Rebigue Rebigue

Jeux de société et grands jeux en bois Salle polyvalente de Rebigue Rebigue

Jeux de société et grands jeux en bois Salle polyvalente de Rebigue Rebigue samedi 4 octobre 2025.

Jeux de société et grands jeux en bois Samedi 4 octobre, 15h00 Salle polyvalente de Rebigue Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de socété et les grands jeux en bois mis à disposition. Nos bibliothécaires vous apprendront les règles des jeux si besoin. Eclats de rire, tactiques, découvertes, il y en aura pour tous, pour tous les goûts et pour tous les âges. Nous vous attendons nombreux.

Salle polyvalente de Rebigue route de la place 31320 REBIGUE Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie https://mediatheques-coteauxconfluent.c3rb.org
Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de socété et les grands jeux en bois mis à disposition. Nos bibliothécaires vous apprendront les règles des jeux si besoin. Eclats de rire, tactiques, il y en…

Médiathèque de Rebigue