Jeux de société et Jeu du Loup Garou Place Balségur Monflanquin

Jeux de société et Jeu du Loup Garou Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 2026-04-16

Jeux de société et Jeu du Loup Garou Place Balségur Monflanquin jeudi 16 avril 2026.

Jeux de société et Jeu du Loup Garou

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Plusieurs jeux de société pour tous les âges, durant toute l’après-midi.
Puis jeu du loup garou à 18h.
Dès 8 ans.
Plusieurs jeux de société pour tous les âges, durant toute l’après-midi.
Puis jeu du loup garou à 18h.
Dès 8 ans.   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

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English : Jeux de société et Jeu du Loup Garou

Several board games for all ages, throughout the afternoon.
Then the werewolf game at 6pm.
Ages 8 and up.

L’événement Jeux de société et Jeu du Loup Garou Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides

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