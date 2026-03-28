Jeux de société et Jeu du Loup Garou Place Balségur Monflanquin

Jeux de société et Jeu du Loup Garou

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Plusieurs jeux de société pour tous les âges, durant toute l’après-midi.

Puis jeu du loup garou à 18h.

Dès 8 ans.

Plusieurs jeux de société pour tous les âges, durant toute l’après-midi.

Puis jeu du loup garou à 18h.

Dès 8 ans. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Jeux de société et Jeu du Loup Garou

Several board games for all ages, throughout the afternoon.

Then the werewolf game at 6pm.

Ages 8 and up.

L’événement Jeux de société et Jeu du Loup Garou Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides