Jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 13 septembre 2025.

Voulez-vous partir à la recherche du fantôme de Mysterium, vous transformer en Loups-garous, construire une Citadelle, embellir les murs du Palais Royal d’Evora, ou vous initier au jeu de rôle Donjons et Dragons ? Chaque mois, les bibliothécaires vous présentent de nouveaux jeux : venez jouez avec nous pour découvrir les règles avant de vous lancer !

Les initiations aux jeux de rôle sont destinées aux 10 – 15 ans ou plus et ouverts aux débutants et initiés.

Jeux de rôle : le samedi 13 septembre – de 15h à 19h

Au programme : Maléfices, dans le cadre de l’exposition « Le Paris populaire des années 70 », Donjons et Dragons, Warhammer …

Maléfices vous propose d’incarner des personnages de la Belle Époque confrontés à des événements, souvent fantastiques, qui les dépassent. Le cadre principal est celui de la France entre 1870 et 1914, une période toute en contrastes, où les progrès de la science et des techniques côtoient l’ésotérisme et le spiritisme des salons feutrés ainsi que les superstitions campagnardes.

D’autre séances : 25 octobre – 29 novembre – 27 décembre de 15h à 18h

Jeux de société : le samedi 27 septembre – 11 octobre – 15 novembre – samedi 13 décembre à 16h

Venez découvrir les jeux de la médiathèque

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

samedi

de 15h00 à 18h00

samedi

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

