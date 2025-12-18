Jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Duras Paris

Jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 10 janvier 2026.

Jeux de société

Voulez-vous partir à la recherche du fantôme de Mysterium, vous transformer en Loups-garous, construire une Citadelle, embellir les murs du Palais Royal d’Evora ? Chaque semaine, les bibliothécaires vous présentent de nouveaux jeux : venez jouez avec nous pour découvrir les règles avant de vous lancer !

Retrouvez nous pour jouer tous les samedis au 1er étage de la médiathèque de 16h15 à 18h.

Jeux de rôles

Sur inscription auprès des bibliothécaires

La médiathèque Marguerite Duras organise un samedi par mois des après-midi jeux de rôle de 15 à 18h. C’est ouvert à tous à partir de 10 ans : vous pouvez venir seuls, entre amis ou en famille. Pour les débutants et les plus jeunes, il y a toujours au moins une table d’initiation avec des règles simples et des persos pré-tirés.

Venez découvrir les jeux de la médiathèque
gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires pour les jeux de rôle

Public enfants et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras


