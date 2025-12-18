Jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Duras Paris

Jeux de société

Voulez-vous partir à la recherche du fantôme de Mysterium, vous transformer en Loups-garous, construire une Citadelle, embellir les murs du Palais Royal d’Evora ? Chaque semaine, les bibliothécaires vous présentent de nouveaux jeux : venez jouez avec nous pour découvrir les règles avant de vous lancer !

Retrouvez nous pour jouer tous les samedis au 1er étage de la médiathèque de 16h15 à 18h.

Jeux de rôles

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Le samedi 17 septembre – de 15h à 18h

La médiathèque Marguerite Duras organise un samedi par mois des après-midi jeux de rôle de 15 à 18h. C’est ouvert à tous à partir de 10 ans : vous pouvez venir seuls, entre amis ou en famille. Pour les débutants et les plus jeunes, il y a toujours au moins une table d’initiation avec des règles simples et des persos pré-tirés.

Venez découvrir les jeux de la médiathèque

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 28 février 2026 :

samedi

de 16h15 à 18h00

samedi

de 15h00 à 18h00

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires pour les jeux de rôle

Public enfants et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

