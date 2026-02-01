Jeux de société et jeux de rôle Valady
Après-midi jeux de société et soirée jeux de rôle le samedi 7 février à la salle des associations de Nuces.
Jeux de société à partir de 3 ans, de 15h à 18h suivis par une soirée jeux de rôle de 20h30 à minuit!
Réservation au 06 49 68 50 97. .
Ecole Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 49 68 50 97
Board games afternoon and role-playing evening on Saturday February 7 at the Nuces association hall.
