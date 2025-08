JEUX DE SOCIETE ET JEUX VIDEO Sérignan

JEUX DE SOCIETE ET JEUX VIDEO Sérignan samedi 27 septembre 2025.

JEUX DE SOCIETE ET JEUX VIDEO

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Plongez dans l’univers du jeu ! Jeux de société modernes ou classiques, jeux vidéo pour tous les âges : un moment de convivialité et de partage vous attend. Que vous soyez en famille, entre amis ou simple curieux, venez découvrir et jouer librement. Gratuit, accessible à tous, entrée libre. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

English :

Board games and video games: a fun place to play, share and discover. With family or friends, come and enjoy a convivial moment! Free, open to all.

German :

Gesellschaftsspiele und Videospiele: Ein Spielbereich zum Spielen, Austauschen und Entdecken. Verbringen Sie mit der Familie oder mit Freunden einen geselligen Moment! Kostenlos, für alle Altersgruppen.

Italiano :

Giochi da tavolo e videogiochi: un luogo divertente per giocare, condividere e scoprire. Venite con la vostra famiglia o i vostri amici per divertirvi! Gratuito per tutti.

Espanol :

Juegos de mesa y videojuegos: un lugar divertido para jugar, compartir y descubrir. ¡Ven con tu familia o amigos a pasarlo en grande! Gratis para todos.

