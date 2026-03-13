Jeux de société et puzzle rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Jeux de société et puzzle

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Après-midi jeux de société et puzzle pour les enfants – Apporte tes jeux et viens jouer à la médiathèque de 14h à 16h – 06 07 87 81 78 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

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English : Jeux de société et puzzle

L’événement Jeux de société et puzzle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord