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Jeux de société et puzzle rue de Verdun Montpon-Ménestérol

jeudi 22 octobre 2026 · rue de Verdun · Montpon-Ménestérol

Jeux de société et puzzle rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
rue de Verdun
Adresse
Médiathèque
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Jeux de société et puzzle

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Après-midi jeux de société et puzzle pour les enfants – Apporte tes jeux et viens jouer à la médiathèque de 14h à 16h – 06 07 87 81 78   .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78 

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English : Jeux de société et puzzle

L’événement Jeux de société et puzzle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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