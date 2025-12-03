Jeux de société et soirée carnavalesque

Cavagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-02-17 17:00:00

Début : 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Vous venez seul(e), en famille, entre amis ! Et pourquoi pas avec un déguisement pour partager des jeux de société

Verre de l’amitié offert

Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 33 26 55 27

English :

Come on your own, with family or friends! And why not bring a disguise for some board games?

Complimentary glass of friendship

