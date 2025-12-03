Jeux de société et soirée carnavalesque Cavagnac
Jeux de société et soirée carnavalesque Cavagnac mardi 17 février 2026.
Jeux de société et soirée carnavalesque
Cavagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 17:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Vous venez seul(e), en famille, entre amis ! Et pourquoi pas avec un déguisement pour partager des jeux de société
Verre de l’amitié offert
Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 33 26 55 27
English :
Come on your own, with family or friends! And why not bring a disguise for some board games?
Complimentary glass of friendship
