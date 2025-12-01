Jeux de société Euville

Jeux de société Euville vendredi 12 décembre 2025.

Jeux de société

4 Rue des Carrières Euville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 14:30:00
fin : 2025-12-12 17:00:00

Date(s) :
2025-12-12

Tout public
0  .

4 Rue des Carrières Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24  medialagalerie@euville.fr

English :

L’événement Jeux de société Euville a été mis à jour le 2025-12-02 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS