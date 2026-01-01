Jeux de société Euville
Jeux de société Euville vendredi 16 janvier 2026.
Jeux de société
4 Rue des Carrières Euville Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 14:30:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-06-19
Tout public
.
4 Rue des Carrières Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24 medialagalerie@euville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux de société Euville a été mis à jour le 2026-01-05 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS