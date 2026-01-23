Jeux de société féministes et musicaux Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon

Jeux de société féministes et musicaux Biblio’fil

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez les deux jeux féministes et musicaux des labels Présences Compositrices et Gender Games.

A partir de 10 ans.

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. .

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Discover the two feminist and musical games from the Présences Compositrices and Gender Games labels.

