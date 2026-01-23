Jeux de société féministes et musicaux Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon
Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Découvrez les deux jeux féministes et musicaux des labels Présences Compositrices et Gender Games.
A partir de 10 ans.
Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. .
Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
Discover the two feminist and musical games from the Présences Compositrices and Gender Games labels.
