JEUX DE SOCIÉTÉ Fontès
JEUX DE SOCIÉTÉ Fontès mercredi 17 septembre 2025.
JEUX DE SOCIÉTÉ
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.
Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.
Tout public Durée 1h30
Gratuit En partenariat avec Homo Ludens. .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81 mediathequefontes@gmail.com
English :
A fun time to share with friends and family.
German :
Ein Spielmoment, den man mit Freunden oder der Familie teilen kann.
Italiano :
Un gioco da condividere con gli amici o la famiglia.
Espanol :
Un juego para compartir con los amigos o la familia.
L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ Fontès a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS