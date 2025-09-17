JEUX DE SOCIÉTÉ Fontès

JEUX DE SOCIÉTÉ Fontès mercredi 17 septembre 2025.

JEUX DE SOCIÉTÉ

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17

Date(s) :
2025-09-17

Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.
Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.

Tout public Durée 1h30
Gratuit En partenariat avec Homo Ludens.   .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81  mediathequefontes@gmail.com

English :

A fun time to share with friends and family.

German :

Ein Spielmoment, den man mit Freunden oder der Familie teilen kann.

Italiano :

Un gioco da condividere con gli amici o la famiglia.

Espanol :

Un juego para compartir con los amigos o la familia.

L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ Fontès a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS