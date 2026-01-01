Jeux de société & Galette des Rois Café des 7 Sources Café des 7 Sources ancienne école Choloy-Ménillot
Jeux de société & Galette des Rois Café des 7 Sources
Café des 7 Sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 13:30:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-18
Jeux de société & Galette des Rois au Café des 7 Sources
Le Café des 7 Sources vous invite à aprtager un moment chaleureux autour de jeux de société et d’une galette des rois.
Que vous soyez joueur aguerri, joueur occasionnel ou simplement amateur de galette, vous êtes les bienvenus !
Même les non-joueurs peuvent venir juste pour la galette et la convivialité.
Venez seul, entre amis ou en famille pour passer un après-midi détendu, ludique et gourmand.Tout public
Café des 7 Sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com
English :
Board games & Galette des Rois at Café des 7 Sources
Café des 7 Sources invites you to share a warm moment over board games and a galette des rois.
Whether you’re a seasoned gamer, an occasional player or simply a lover of galette, you’re welcome!
Even non-gamers can come just for the galette and the conviviality.
Come alone, with friends or family for a relaxed, fun and gourmet afternoon.
L’événement Jeux de société & Galette des Rois Café des 7 Sources Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-01-09 par MT TERRES TOULOISES