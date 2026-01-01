Jeux de société & Galette des Rois Café des 7 Sources Café des 7 Sources ancienne école Choloy-Ménillot

Jeux de société & Galette des Rois Café des 7 Sources

Jeux de société & Galette des Rois au Café des 7 Sources

Le Café des 7 Sources vous invite à aprtager un moment chaleureux autour de jeux de société et d’une galette des rois.

Que vous soyez joueur aguerri, joueur occasionnel ou simplement amateur de galette, vous êtes les bienvenus !

Même les non-joueurs peuvent venir juste pour la galette et la convivialité.

Venez seul, entre amis ou en famille pour passer un après-midi détendu, ludique et gourmand.Tout public

Café des 7 Sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com

English :

Board games & Galette des Rois at Café des 7 Sources

Café des 7 Sources invites you to share a warm moment over board games and a galette des rois.

Whether you’re a seasoned gamer, an occasional player or simply a lover of galette, you’re welcome!

Even non-gamers can come just for the galette and the conviviality.

Come alone, with friends or family for a relaxed, fun and gourmet afternoon.

