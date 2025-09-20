Jeux de société géants > Patrimoine en famille Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune
Jeux de société géants > Patrimoine en famille
Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Plongez dans l’univers du patrimoine local avec nos jeux de société inspirés des monuments de la ville ! Dobble bourguignon, Triomino spécial patrimoine ou encore Memory des trésors de Bourgogne ! En accès libre, ces jeux sont à partager sans modération ! .
Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr
