Jeux de société géants > Patrimoine en famille Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Plongez dans l’univers du patrimoine local avec nos jeux de société inspirés des monuments de la ville ! Dobble bourguignon, Triomino spécial patrimoine ou encore Memory des trésors de Bourgogne ! En accès libre, ces jeux sont à partager sans modération ! .

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr

