Jeux de société, jeux vidéos et jeux en bois Saumur

Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-27 19:00:00
2025-12-26
Venez jouer pendant deux jours.
Au programme
26/12 Venez construire le traîneau du Père Noël en LEGO avec Le Royaume des Briques. Tout au long de la journée, la Ludothèque met à disposition des jeux de société, des jeux en bois, et des consoles PS4, PS5 et Nintendo Switch pour des heures de fun garanti !
27/12 Retrouvez les jeux cultes de toutes les générations des bornes d’arcade avec Donkey Kong , Double Dragon ou Tortues Ninja , et plus d’une dizaine de consoles, de l’Atari 2600 à la Megadrive, en passant par la Wii et la PS5. Pour les plus compétiteurs, un concours sur Nintendo Switch est organisé de 15h30 à 18h00, avec lots à gagner (inscriptions de 14h00 à 15h30).
[En partenariat avec l’Espace Culturel E.Leclerc et la ludothèque et en collaboration avec l’association Rétro-Gaming Villebernier]
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 de 14h à 19h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr
English :
Come and play for two days.
