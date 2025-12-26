Jeux de société

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Rejoignez nous pour un moment de convivialité

A la Vendéthèque, venez avec vos propres jeux ou ceux proposés sur place.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

gratuit sur inscription au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a moment of conviviality

L’événement Jeux de société La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin