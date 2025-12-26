Jeux de société La Châtaigneraie
Jeux de société La Châtaigneraie samedi 24 janvier 2026.
Jeux de société
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Rejoignez nous pour un moment de convivialité
A la Vendéthèque, venez avec vos propres jeux ou ceux proposés sur place.
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
gratuit sur inscription au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
English :
Join us for a moment of conviviality
L’événement Jeux de société La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin