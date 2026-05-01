Jeux de société Rue de la libération La Haye
Jeux de société Rue de la libération La Haye mardi 19 mai 2026.
La Haye
Jeux de société
Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Développer la réflexion, la coopération et passer un bon moment en famille
Tout public
Encadré par un animateur professionnel .
Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000 animationfamille@cocm.fr
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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