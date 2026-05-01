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Jeux de société Rue de la libération La Haye

Jeux de société Rue de la libération La Haye mardi 19 mai 2026.

Lieu : Rue de la libération

Adresse : Derrière la médiathèque

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif :

La Haye

Jeux de société

Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Développer la réflexion, la coopération et passer un bon moment en famille
Tout public
Encadré par un animateur professionnel   .

Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000  animationfamille@cocm.fr

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche

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