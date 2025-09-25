Jeux de société La Loupe

Jeux de société La Loupe jeudi 25 septembre 2025.

Jeux de société

11 impasse de la Cerisaie La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-09-25 2025-11-27

Le réseau social de l’ADMR propose des après-midis jeux de société à la maison des services ADMR de La Loupe.

11 impasse de la Cerisaie La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The ADMR social network offers afternoon board games at the ADMR service center in La Loupe.

German :

Das soziale Netzwerk der ADMR bietet im ADMR-Dienstleistungshaus in La Loupe Nachmittage mit Gesellschaftsspielen an.

Italiano :

La rete sociale ADMR offre giochi da tavolo pomeridiani presso il centro servizi ADMR di La Loupe.

Espanol :

La red social ADMR propone juegos de mesa por la tarde en el centro de servicios ADMR de La Loupe.

