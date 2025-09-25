Jeux de société La Loupe
11 impasse de la Cerisaie La Loupe Eure-et-Loir
Début : 2025-09-25 14:00:00
fin : 2025-11-27
Le réseau social de l’ADMR propose des après-midis jeux de société à la maison des services ADMR de La Loupe.
English :
The ADMR social network offers afternoon board games at the ADMR service center in La Loupe.
German :
Das soziale Netzwerk der ADMR bietet im ADMR-Dienstleistungshaus in La Loupe Nachmittage mit Gesellschaftsspielen an.
Italiano :
La rete sociale ADMR offre giochi da tavolo pomeridiani presso il centro servizi ADMR di La Loupe.
Espanol :
La red social ADMR propone juegos de mesa por la tarde en el centro de servicios ADMR de La Loupe.
L’événement Jeux de société La Loupe a été mis à jour le 2025-09-13 par OTs DU PERCHE