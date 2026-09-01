Jeux de société MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE La Plaine-sur-Mer
mercredi 16 septembre 2026 · MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Jeux de société
MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez partager un moment convivial autour de jeux de société à La Plaine-sur-Mer
Vous cherchez une activité conviviale pour passer une soirée originale en famille ou entre amis ?La Médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer en collaboration avec l’association Jade or Jouer vous invite à une soirée jeux de société.
Que vous soyez un joueur expérimenté ou que vous découvriez cet univers, vous êtes les bienvenus. Et si un jeu vous séduit, vous pourrez même l’emprunter pour prolonger le plaisir à la maison.
3 bonnes raisons d’y participer
les jeux de société apportent bonheur
ils améliorent la concentration et les compétences relationnelles
ils vous déconnectent de l’écran
Infos pratiques
tout public
gratuit sur inscription
durée 2h
Alors, prêts à lancer les dés ? Venez pour une soirée pleine de rires, de défis et de bonne humeur !
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
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English :
Come and share a convivial moment around board games in La Plaine-sur-Mer
L’événement Jeux de société La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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