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Jeux de société MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE La Plaine-sur-Mer

mercredi 16 septembre 2026 · MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE · La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE
Adresse
1 rue de la libération
Ville
44770 La Plaine-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Plaine-sur-Mer

Jeux de société

MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez partager un moment convivial autour de jeux de société à La Plaine-sur-Mer
Vous cherchez une activité conviviale pour passer une soirée originale en famille ou entre amis ?La Médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer en collaboration avec l’association Jade or Jouer vous invite à une soirée jeux de société.
Que vous soyez un joueur expérimenté ou que vous découvriez cet univers, vous êtes les bienvenus. Et si un jeu vous séduit, vous pourrez même l’emprunter pour prolonger le plaisir à la maison.

3 bonnes raisons d’y participer

les jeux de société apportent bonheur
ils améliorent la concentration et les compétences relationnelles
ils vous déconnectent de l’écran

Infos pratiques

tout public
gratuit sur inscription
durée 2h

Alors, prêts à lancer les dés ? Venez pour une soirée pleine de rires, de défis et de bonne humeur !

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer   .

MEDIATHEQUE JOSEPH ROUSSE 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92  mediatheque@laplainesurmer.fr

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English :

Come and share a convivial moment around board games in La Plaine-sur-Mer

L’événement Jeux de société La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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