Jeux de société La Réorthe jeudi 23 octobre 2025.
Place Paul Guinet La Réorthe Vendée
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-23 17:30:00
2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06
Seul, en famille ou entre amis, découvrez une sélection de jeux de
société pour tous les âges et tous les goûts .
Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Board games
German :
Gesellschaftsspiele
Italiano :
Giochi da tavolo
Espanol :
Juegos de mesa
