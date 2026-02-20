Jeux de société Café associatif la forge La Tagnière
Jeux de société Café associatif la forge La Tagnière dimanche 8 mars 2026.
Jeux de société
Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
De 0 à 99 ans, apportez vos jeux et venez partager un moment convivial !
Et bien sur, un goûter partagé. .
Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 92 09 33
