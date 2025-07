Jeux de société les animaux et nous PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque municipale Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-16 16:00:00

fin : 2025-07-16 19:00:00

2025-07-16

Le saviez-vous ? La bibliothèque de Pierrefitte-Nestalas propose aussi des jeux de société !

À l’occasion de la manifestation Partir en Livre 2025 qui se déroule du 18 Juin au 20 Juillet, la bibliothèque vous invite à venir découvrir ses jeux sur le thème des animaux.

Sans inscription, de 4 à 104 ans. .

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque municipale Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46

English :

Did you know? The Pierrefitte-Nestalas library also offers board games!

To coincide with the Partir en Livre 2025 event, which runs from June 18 to July 20, the library invites you to discover its animal-themed games.

German :

Wussten Sie schon? Die Bibliothek von Pierrefitte-Nestalas bietet auch Gesellschaftsspiele an!

Anlässlich der Veranstaltung Partir en Livre 2025, die vom 18. Juni bis zum 20. Juli stattfindet, lädt die Bibliothek Sie ein, ihre Spiele zum Thema Tiere zu entdecken.

Italiano :

Lo sapevate? La biblioteca Pierrefitte-Nestalas offre anche giochi da tavolo!

Nell’ambito della manifestazione Partir en Livre 2025, che si svolge dal 18 giugno al 20 luglio, la biblioteca vi invita a scoprire i suoi giochi a tema animale.

Espanol :

¿Lo sabía? La biblioteca Pierrefitte-Nestalas también ofrece juegos de mesa

En el marco del evento Partir en Livre 2025, que se celebra del 18 de junio al 20 de julio, la biblioteca le invita a descubrir sus juegos de temática animal.

