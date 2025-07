Jeux de société Médiathèque L’Île-d’Elle

Jeux de société Médiathèque L’Île-d’Elle mardi 8 juillet 2025.

Jeux de société

Médiathèque 7 rue de l’église L’Île-d’Elle Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Venez partager un moment d’échange autour du scrabble, des petits chevaux, du uno ou encore du skyjo parmi tant d’autres à la médiathèque.

Jeux à disposition pour tous les âges, même pour les bébés avec des jeux de motricité. .

Médiathèque 7 rue de l’église L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr

English :

Come and enjoy a game of scrabble, parcheesi, uno or skyjo, among many others, at the multimedia library.

German :

Kommen Sie in die Mediathek und tauschen Sie sich bei Scrabble, Kleine Pferde, Uno oder Skyjo und vielen anderen Spielen aus.

Italiano :

Venite a divertirvi con una partita a Scarabeo, Parcheesi, Uno o Skyjo, solo per citarne alcune, presso la biblioteca multimediale.

Espanol :

Ven a disfrutar de una partida de Scrabble, Parchís, Uno o Skyjo, por citar algunos, en la biblioteca multimedia.

L’événement Jeux de société L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud