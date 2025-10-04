Jeux de société Médiathèque Jacques Ellul Pessac

Jeux de société Médiathèque Jacques Ellul Pessac samedi 4 octobre 2025.

Jeux de société Samedi 4 octobre, 19h45 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:45:00 – 2025-10-04T23:30:00

Fin : 2025-10-04T19:45:00 – 2025-10-04T23:30:00

Découvrez et testez en famille des jeux inspirés du Japon, où stratégie et culture se rencontrent.

Médiathèque Jacques Ellul 21 Rue de Camponac, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557936710 http://mediatheque.mairie-pessac.fr/

Découvrez et testez en famille des jeux inspirés du Japon, où stratégie et culture se rencontrent.

Freepik