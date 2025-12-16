Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 19 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
En partenariat avec la ludothèque Accoord BellevueVenez tester notre sélection, et notamment celle du Prix Double 6 du Festival des Jeux de Saint-Herblain.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
