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Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la ludothèque Accoord BellevueVenez tester notre sélection de jeux pour tous les âges recommandés par les ludothécaires.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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