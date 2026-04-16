Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Jeux de société Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la ludothèque Accoord BellevueVenez tester notre sélection de jeux pour tous les âges recommandés par les ludothécaires.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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