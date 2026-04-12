Jeux de société, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Jeux de société Jeudi 16 avril, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

En partenariat avec la ludothèque Accoord Bellevue

Venez tester notre sélection de jeux pour tous les âges recommandés par les ludothécaires.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la ludothèque Accoord Bellevue