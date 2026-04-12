Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux de société, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Jeux de société, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Jeux de société, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Jeux de société Jeudi 16 avril, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

En partenariat avec la ludothèque Accoord Bellevue
Venez tester notre sélection de jeux pour tous les âges recommandés par les ludothécaires.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludothèque Accoord Bellevue

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)