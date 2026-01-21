Jeux de société Médiathèque Luce Courville Nantes
Jeux de société Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 25 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésVenez tester notre sélection de jeux.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
