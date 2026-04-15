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Jeux de société Médiathèque Luce Courville Nantes

Jeux de société Médiathèque Luce Courville Nantes

Jeux de société Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésDécouvrez en famille les jeux coups de cœur des ludothécaires.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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