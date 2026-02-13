Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Jeux de société Mercredi 18 février, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Venez tester notre sélection de jeux.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
