Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Jeux de société Mercredi 15 avril, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Découvrez en famille les jeux coups de cœur des ludothécaires.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Atelier cinéma et images animées – En famille, Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Les choses qu’on n’ose pas parler, Théâtre du Cyclope, Nantes 14 avril 2026
- Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes 14 avril 2026
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026