Jeux de société Médiathèque municipale De Maubeuge Maubeuge

Jeux de société Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque municipale De Maubeuge Nord

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez passer une après-midi récréative à la Médiathèque de Maubeuge !

Jeux, activités et rires sont au programme pour petits et grands à partir de 5 ans. Une parenthèse de bonne humeur et d’amusement garantie pour toute la famille !

Médiathèque municipale De Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327652800

Antre du plateau