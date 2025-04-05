Jeux de société Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Jeux de société

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Venez jouer librement à la médiathèque ! Petits et grands sont invités à découvrir ou redécouvrir des jeux de société classiques ou modernes. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, entrée libre, sans inscription.

En partenariat avec le magasin de jouets La Cabane. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

