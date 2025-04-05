Jeux de société Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Jeux de société Bibliothèque de Ménilles Ménilles samedi 6 décembre 2025.
Jeux de société
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez jouer librement à la médiathèque ! Petits et grands sont invités à découvrir ou redécouvrir des jeux de société classiques ou modernes. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, entrée libre, sans inscription.
En partenariat avec le magasin de jouets La Cabane. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
English : Jeux de société
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux de société Ménilles a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération