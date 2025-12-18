Jeux de société nature : Ça pousse au jardin Maison Paris Nature Paris
Jeux de société nature : Ça pousse au jardin Maison Paris Nature Paris mercredi 21 janvier 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Atelier]
Adultes comme enfants découvrent des jeux, animés par un Conseiller Environnement. Ce mois-ci, la Maison Paris Nature vous propose des jeux sur la thématique « Ça pousse au jardin » : « Pouss’nature » (3 ans+), « Printemps, été, automne, hiver » (5 ans+), « Miyabi » (8 ans+ et adultes). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire pour chacun des participants).
Le mercredi 21 janvier 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
