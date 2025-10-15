Jeux de société nature : spécial « Wonder Woods » Maison Paris Nature Paris

Jeux de société nature : spécial « Wonder Woods » Maison Paris Nature Paris mercredi 15 octobre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Atelier]



Ce mois-ci, la Maison Paris Nature vous propose un jeu sur les champignons, animé par un Conseiller Environnement : Wonder Woods. Pour adultes et/ou enfants à partir de 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire pour chacun des participants).

Le mercredi 15 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T18:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T15:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv