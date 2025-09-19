JEUX DE SOCIÉTÉ Nébian
JEUX DE SOCIÉTÉ
Début : 2025-09-19
fin : 2025-12-12
2025-09-19 2025-10-17 2025-12-12
Après l’école, l’association Homo Ludens vous accueille pour un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.
Tout public Durée 1h30
Gratuit En partenariat avec Homo Ludens. .
2 Rue Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
English :
After school, the Homo Ludens association welcomes you to share a moment of play with friends or family.
German :
Nach der Schule empfängt Sie der Verein Homo Ludens für einen Moment des Spielens, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können.
Italiano :
Dopo la scuola, l’associazione Homo Ludens vi invita a condividere un momento di gioco con gli amici o la famiglia.
Espanol :
Después de las clases, la asociación Homo Ludens le invita a compartir un momento de juego con sus amigos o su familia.
