Jeux de société : partage, stratégie et bonne humeur au rendez-vous Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 8 octobre 2025.

Cette animation vous invite à découvrir ou redécouvrir le plaisir des jeux de société dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez amateur de stratégie, de coopération ou de jeux d’ambiance, une sélection variée vous attend pour stimuler l’esprit et créer du lien. Accessible à tous, cette activité favorise les échanges, la convivialité et le plaisir de jouer ensemble. Seul, en duo ou en groupe, venez tenter votre chance, faire preuve de logique ou simplement rire autour d’un plateau. Une belle manière de passer un moment ludique et enrichissant, loin des écrans et proche des autres.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations : virginie.berland@paris.fr

Tél. 0144522770

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

