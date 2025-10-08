Jeux de société : partage, stratégie et bonne humeur au rendez-vous Médiathèque James Baldwin Paris
Jeux de société : partage, stratégie et bonne humeur au rendez-vous Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 8 octobre 2025.
Cette animation vous invite à découvrir ou redécouvrir le plaisir des jeux de société dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez amateur de stratégie, de coopération ou de jeux d’ambiance, une sélection variée vous attend pour stimuler l’esprit et créer du lien. Accessible à tous, cette activité favorise les échanges, la convivialité et le plaisir de jouer ensemble. Seul, en duo ou en groupe, venez tenter votre chance, faire preuve de logique ou simplement rire autour d’un plateau. Une belle manière de passer un moment ludique et enrichissant, loin des écrans et proche des autres.
Une animation conviviale autour des jeux de société pour tous les âges. L’occasion de se retrouver, de s’amuser, de réfléchir… et surtout de partager un bon moment ensemble.
Le mercredi 08 octobre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre
Nombre de places limité à 30 personnes
Informations : virginie.berland@paris.fr
Tél. 0144522770
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-08T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris