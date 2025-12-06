Jeux de société Médiathèque annexe de Saint Georges Périgueux

Jeux de société

Médiathèque annexe de Saint Georges 17 Rue Béranger Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-17

Médiathèque annexe de Saint-Georges .

Médiathèque annexe de Saint Georges 17 Rue Béranger Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux