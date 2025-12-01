Jeux de société Médiathèque annexe du Gour de l’Arche Périgueux

Jeux de société

Médiathèque annexe du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantome Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Médiathèque annexe du Gour de l’Arche .

Médiathèque annexe du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantome Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux