Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André
Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André vendredi 10 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Jeux de société
Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Au salon de thé Le Petit France, participez à une après-midi jeux de société… et il n’y a pas d’âge pour s’amuser !
Consommez une boisson et jouez gratuitement. .
Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 52
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English :
L’événement Jeux de société Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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