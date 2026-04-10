Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Jeux de société

Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le mercredi et vendredi, au salon de thé Le Petit France, participez à une après-midi jeux de société… et il n’y a pas d’âge pour s’amuser !

Consommez une boisson et jouez gratuitement. .

Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 52

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English :

L’événement Jeux de société Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-10 par Pléneuf-Val-André Tourisme