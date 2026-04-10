Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André
Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André mercredi 29 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Jeux de société
Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Le mercredi et vendredi, au salon de thé Le Petit France, participez à une après-midi jeux de société… et il n’y a pas d’âge pour s’amuser !
Consommez une boisson et jouez gratuitement. .
Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux de société Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-10 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André 18 avril 2026
- One man show Olivier De Benoist « Le droit au bonheur » Casino du Val-André Pléneuf-Val-André 19 avril 2026
- Vide grenier et marché aux plantes Rue de Saint-Alban Pléneuf-Val-André 19 avril 2026
- Film Compostelle Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 19 avril 2026
- Acti’Val 3-15 ans Vacances de printemps Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André 20 avril 2026