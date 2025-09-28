Jeux de société Médiathèque l’Atelier Plouescat

Jeux de société

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

2025-12-23

A l’Asso des Jeux organise une après-midi conviviale pour venir découvrir de nouveaux jeux et défier d’autres joueurs.

Tout public, entrée libre. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

