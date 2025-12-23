Jeux de Société Pont-de-Salars
Jeux de Société Pont-de-Salars mercredi 25 février 2026.
Jeux de Société
28, Place de la Rivière Pont-de-Salars Aveyron
Gratuit
Début : Mercredi 2026-02-25
fin : 2026-03-04
2026-02-25 2026-03-04
14h à 17h Bibliothèque. Animations jeux de société. Ouvert à tous, entrée libre. Informations au 05 65 74 34 73.
28, Place de la Rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 34 73
English :
2pm to 5pm Library. Board game activities. Open to all, free admission. Information on 05 65 74 34 73.
