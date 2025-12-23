Jeux de Société

28, Place de la Rivière Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04

14h à 17h Bibliothèque. Animations jeux de société. Ouvert à tous, entrée libre. Informations au 05 65 74 34 73.

.

28, Place de la Rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 34 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2pm to 5pm Library. Board game activities. Open to all, free admission. Information on 05 65 74 34 73.

L’événement Jeux de Société Pont-de-Salars a été mis à jour le 2025-12-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)