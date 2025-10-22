Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 22 octobre 2025.

Jeux de société

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Dans le cadre de l’expo Enquêtes à la médiathèque

Une sélection de jeux d’enquêtes, à découvrir en famille. Animé par Bouge ton

pion.

Gratuit Public familial à partir de 7 ans Sur inscription .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux de société Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Destination Pays Bigouden