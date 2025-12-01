Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 10 décembre 2025.
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Jeux de société
Valentine de la Maison Pour Tous Centre Social de Pont-l’Abbé vous propose une matinée jeux de société à la médiathèque.
Gratuit Tout public
Organisé par la médiathèque .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
