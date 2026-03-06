Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 11 mars 2026.
Jeux de société
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Un moment en famille autour de la collection de jeux de société de la Maison pour Tous.
Animé par Valentine Dubot.
Gratuit Pour les enfants de 2 à 6 ans
Organisé par la médiathèque .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
