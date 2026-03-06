Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Jeux de société

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Un moment en famille autour de la collection de jeux de société de la Maison pour Tous.

Animé par Valentine Dubot.

Gratuit Pour les enfants de 2 à 6 ans

Organisé par la médiathèque .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden